JO – La France surclassée par le Japon (4-0) et éliminée

Après une défaite en ouverture contre le Mexique (4-1) et une victoire contre l’Afrique du Sud (4-3), l’Equipe de France Olympique devait l’emporter de deux buts contre le pays hôte, le Japon, vainqueur de ses deux premiers matches, pour espérer une qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. Mais dans un match dominé de la tête et des épaules par les Japonais, la France a été surclassé en perdant quatre à zéro. Elle a même terminé le match à 10 après une très grosse semelle dangereuse de Kolo Muani dans le dernier quart d’heure. Titulaire pour la première fois de la compétition, Timothée Pembélé a joué 60 minutes de jeu et a reçu un carton jaune pour une semelle. Le titi parisien a essayé d’apporter dans son couloir, mais sans réussite l’équipe de France étant à côté de tout.