Première titularisation pour Pembélé aux JO

Seul Parisien aux Jeux Olympiques, Timothée Pembélé n’avait pas encore eu la chance de jouer lors du tournoi olympique où la France a perdu son premier match contre le Mexique (4-1) et une victoire renversante et spectaculaire contre l’Afrique du Sud (4-3). Mais c’est désormais chose faite puisque Sylvain Ripoll a décidé de titulariser le titi parisien dans le couloir gauche de la défense française dans ce match capital pour la qualification en quarts de finale contre le Japon. Les Bleus olympiques seront certains de se qualifier en cas de succès par deux buts d’écart et seront éliminés en cas de défaite.

Le XI de la France : Bernardoni – Michelin, Kalulu, Caci, Pembélé – Savanier, Tousart, Beka Beka – Thauvin, Gignac, Kolo Muani

Le XI du Japon : Tani – Sakai, Nakayama, Tomiyasu, Yoshida, Hatate – Endo, Kubo, Tanaka, Doan – Ueda