Malgré une entrée dans la compétition catastrophique et une défaite 4-1 contre le Mexique, le Titi du PSG Thimothée Pembélé n’intègre pas le onze de l’équipe de France qui joue à 10 heures (France 4 & Eurosport 2) son second match dans le groupe A des Jeux Olympiques de Tokyo. L’adversaire, l’Afrique du Sud qui a perdu 1-0 contre le Japon en ouverture du tournoi. Victoire obligatoire pour les Bleus au Saitama Stadium contre l’équipe la plus prenable de la poule.

France : Bernardoni – Michelin, Kalulu, Caci, Nkounkou – Thauvin, Tousart, Savanier, Mbuku – Gignac, Kolo Muani Remplaçants : Bajic, Pembélé, Sagnan, Doukouré, Beka Beka, Le Fée, Nordin Entraîneur : Ripoll

Afsud : Willams – Mohamme, Fleurs, Malepe – Mokoena, Ngcobo, Cele, Frosler, Kodisang – Singh, Makgopa Remplaçants : Mpoto, Monyane, Mahlangu, Mabiliso, Mahlatsi, Mukumela, Mosele Entraîneur : Notoane