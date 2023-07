Joao Sacramento ne devrait pas poursuivre l’aventure au PSG

Le PSG est plein chamboulement pour son poste d’entraîneur. L’officialisation du départ de Christophe Galtier tarde à arriver, ce qui retarde l’officialisation de son successeur, Luis Enrique. Alors qu’on parlait d’un maintien de Joao Sacramento dans le staff de l’entraîneur espagnol, le Portugais devrait finalement quitter les Rouge & Bleu.

Depuis plusieurs semaines, on sait que Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur du PSG. Mais à sept jours de la reprise de l’entraînement, le club de la capitale n’a toujours pas officialisé son départ. Les derniers détails doivent être réglés et la garde à vue du futur ex-entraîneur parisien vendredi n’a pas aidé. Mais ce dossier devrait se régler dans les prochains jours, Luis Enrique – son remplaçant – pourrait lui être officialisé jeudi. Son futur staff est encore en question et Joao Sacramento, que Luis Campos aimerait conserver, devrait finalement quitter les Rouge & Bleu.

D’autres membres du staff de Galtier devraient rester

Selon les informations du Parisien, malgré la confiance que lui accorde Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, depuis plusieurs années, l’ancien adjoint de José Mourinho à Tottenham et à La Roma, où qui avait été incorporé au staff de Christophe Galtier l’été dernier, ne devrait pas poursuivre l’aventure au PSG la saison prochaine. « Son cas avait fait l’objet de discussions ces dernières semaines mais Luis Enrique ne semble pas enclin à l’intégrer dans son équipe technique« , assure le quotidien francilien. En ce qui concerne le reste du staff de Christophe Galtier, Isidro Ramon, l’analyste vidéo, les préparateurs physiques espagnols Pedro Gomez et Alberto Piernas devraient eux rester. « Enrique a pu les rencontrer lors de son passage pour 48 heures à Paris la semaine dernière. Ils seront encore là, à priori, pour la reprise lundi prochain dans les nouvelles installations de Poissy« , conclut le Parisien.