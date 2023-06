Galtier convoqué devant le tribunal correctionnel

Dans l’affaire de discrimination à l’OGC Nice datant de la saison 2021-2022, Christophe Galtier a été placé en garde à vue ce vendredi. Et l’entraîneur de 56 ans sera convoqué en correctionnelle le 15 décembre prochain.

L’affaire Galtier a pris une autre dimension ce vendredi. Depuis les accusations discriminatoires portés par Julien Fournier, l’actuel coach du PSG n’avait pas encore été entendu par les enquêteurs. Mais ce vendredi, Christophe Galtier et son fils adoptif, John Valovic, ont été placés en garde à vue à Nice. Si ce dernier est sorti sans qu’aucune charge ne soit retenu contre lui, l’ancien coach de l’OGC Nice n’en a pas fini avec la justice.

Galtier convoqué le 15 décembre prochain

En effet, Christophe Galtier « a été déféré au parquet en vue de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice, le 15 décembre 2023, pour y être jugé des chefs d’inculpation de harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée », rapporte le procureur de Nice ce vendredi soir. Selon RMC Sport, Galtier encourt jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende. Pour rappel, cette affaire pourrait retarder l’annonce de Luis Enrique comme futur coach des Rouge & Bleu. Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Christophe Galtier négociait depuis plusieurs jours sa fin de collaboration avec les champions de France en titre.