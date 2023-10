Ce mardi (21h sur la chaîne DAZN), les Féminines du PSG affrontent Manchester United dans le cadre des barrages aller de l’UEFA Women’s Champions League.

Le PSG va lancer sa saison européenne ce mardi en Angleterre. Et afin d’accéder à la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League, les Parisiennes devront d’abord venir à bout de Manchester United dans une double confrontation. Et ce mardi, les Rouge & Bleu disputeront le match aller à Manchester avant le retour au Parc des Princes le 18 octobre prochain. Présent en conférence de presse ce lundi, le nouveau coach parisien, Jocelyn Prêcheur, s’est exprimé sur cette rencontre face au club anglais.

À voir aussi : Les joueuses du PSG se relancent contre Saint-Etienne

« La Ligue des champions génère des sensations particulières »

Et il a hâte de retrouver la compétition européenne, comme il l’a déclaré dans des propos rapportés par le site officiel du club. « Tout le monde est apte et prêt à jouer en dehors de Clare Hunt qui est encore trop juste. Pour demain (mardi), on a une stratégie bien précise. On a beaucoup analysé cette équipe de Manchester, et on a aussi fait un bilan de nos forces par rapport à nos dernières rencontres. L’objectif était donc de trouver la meilleure stratégie à adopter par rapport à ces deux paramètres (…) La Ligue des Champions est une grande compétition, pouvoir y participer est un objectif pour le club. Bien sûr, les compétitions nationales sont très importantes également mais l’UEFA Women’s Champions League génère des sensations particulières que toutes les joueuses ont envie de retrouver. »

Le coach parisien a également été questionné sur l’attaque parisienne et la méforme de sa joueuse, Lieke Martens : « On essaye de reconstruire notre attaque. Tabitha Chawinga nous a rejoint il y a quelques semaines maintenant, et désormais nous avons des automatismes à créer. On travaille quotidiennement pour tenter de trouver cette alchimie. Nous avons aussi essayé des choses sur les derniers matches : nous avons eu des réponses positives, d’autres un peu moins. Donc on affine, petit à petit, pour trouver la meilleure combinaison possible. Lieke Martens ? On a eu des discussions sur son évolution, et sur comment est ce que l’on pouvait l’associer avec les nouvelles joueuses qui viennent d’arriver, afin qu’elle puisse s’exprimer et nous montrer tout son talent. J’ai donc l’intention de l’utiliser et de la faire jouer, surtout pour des rencontres aussi importantes. »