Pour débuter leur campagne européenne, les filles du PSG affronteront Manchester United dans le cadre de barrage en Ligue des Champions. Un tour de qualification qui a pour but de rejoindre les phases de poules d’UWCL.

La nouvelle est tombée aujourd’hui : Gérard Prêcheur ne sera plus l’entraîneur de la section féminine du PSG et sera remplacé pour le moment par son fils et adjoint jusque-là, Jocelyn Prêcheur. Ce dernier devrait donc guider les Parisiennes vers les phases de poule de Ligue des Champions 2023/2024. En ce sens, il faudra se défaire de Manchester United en barrage qui se jouera les 10 et 18 octobre prochains. La manche aller se fera dans le nord de l’Angleterre et le retour au Parc des Princes. En effet, pour une rencontre capitale pour la suite de la saison des Rouge & Bleu, l’antre du Paris Saint-Germain sera réservée à Sakina Karchaoui et ses coéquipières le mercredi 18 octobre à 20h00. C’est le PSG lui même qui l’annonce sur son site officiel avec d’ores et déjà la possibilité de prendre des place pour le match (entre 15€ et 30€). Après la rencontre de ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais en D1 Arkema, ce barrage retour de UWCL sera la deuxième rendez-vous de la saison de la section féminine au Parc des Princes et le quinzième de son histoire, avec jusque-là un bilan de sept victoires, un nul et cinq défaites.

Par ailleurs, pour la première fois de l’histoire, une section féminine anglaise foulera la pelouse du Parc des Princes. Les filles du PSG vont donc tenter de rallier les phases de poules de Ligue des Champions pour la sixième fois consécutive.