Joël Bats : “Navas parvient à entrer dans la tête de ses adversaires”

Arrivé contre 15M€ en provenance du Real Madrid lors de l’été 2019, Keylor Navas est devenu un élément indispensable du PSG. Après de nombreuses années, le club de la capitale a enfin trouvé son gardien décisif dans les grands rendez-vous. Auteur de neuf arrêts face au FC Barcelone mercredi dernier (1-1), l’international costaricien a notamment été déterminant sur le pénalty de Lionel Messi juste avant la pause. Après cette prestation XXL face au club catalan, So Foot a interrogé de nombreux gardiens dont Joël Bats. L’ancien portier du PSG (1985-1992) a listé les qualités du gardien de 34 ans.

“Il cherche constamment à pousser ses adversaires à la faute. Quand un mec tire à côté, on ne pense pas au fait que le gardien puisse gêner le joueur dans sa tentative, alors que cela arrive extrêmement souvent. Keylor Navas n’est pas uniquement dans la gestion de son espace, il parvient aussi à entrer dans la tête de ses adversaires. Avec les analyses vidéo aujourd’hui, il est possible d’étudier son adversaire pour mieux l’obliger à jouer sur son point faible. Certains gardiens sortent toujours de la même façon : jambes écartées, bras écartés… C’est trop stéréotypé. Il suffit de frapper entre les jambes ou à hauteur des épaules, et c’est terminé”, a souligné Joël Bats.“Il possède une excellente lecture du jeu. Tout va tellement vite, si tu n’as pas l’étincelle à l’allumage pour te dire que c’est maintenant, c’est déjà trop tard. Ensuite, il y a évidemment la régularité, la plus grande des qualités pour un gardien et encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain. À part Marquinhos et Keylor Navas, quels sont les joueurs réguliers au PSG cette saison ? C’est aussi un gardien qui attire la chance. Être au bon endroit au bon moment pour gagner des titres d’accord, mais cela va aussi dans l’autre sens : Paris a de la chance d’avoir Keylor Navas.”