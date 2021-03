Garcia (OL) : “Contre le PSG, il faudra afficher une toute autre détermination”

Cette saison, la Ligue 1 offre du suspense pour le titre de champion de France 2020-2021. Sept points séparent le LOSC, leader (62 pts), à l’AS Monaco, quatrième du championnat (55 pts). Et cette 29ème journée du championnat pourrait avoir une certaine importante pour le PSG. Outre le choc entre les Monégasques et les Lillois (dimanche à 17h05), les Rouge et Bleu peuvent également profiter du faux pas réalisé par l’OL ce vendredi soir. Opposés au Stade de Reims, les joueurs de Rudi Garcia ont arraché le match nul en fin de match (1-1) grâce à Tinotenda Kadewere. Un point qui permet aux Lyonnais de revenir provisoirement à hauteur du PSG (2e, 60 pts), en attendant le résultat face au FC Nantes.

Et à une semaine du choc face au PSG (dimanche 21 mars), l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, espère que son équipe montrera une autre détermination face aux Parisiens. “On a fait une deuxième période magnifique, à sens unique. Malheureusement on a égalisé trop tard pour espérer gagner le match, mais au moins on a égalisé. Les joueurs n’ont pas manqué de courage ou de volonté pour ramener ce point car avec notre première période on a hypothéqué nos chances de victoire. Ça a changé en deuxième mi-temps, grâce à un état d’esprit complètement différent de la part de toute l’équipe. On est tombé sur un très bon gardien en face (Predrag Rajković, ndlr), qui a fait des arrêts incroyables”, a déclaré Rudi Garcia en marge du match nul face au Stade de Reims, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL. “On n’a pas su gagner, mais au moins on a réussi à ne pas perdre, il faudra se contenter de ça malheureusement. Contre le PSG il faudra afficher une toute autre détermination tout au long du match, si on veut l’emporter. Gardons en tête les éléments positifs de la seconde période et comme ça on peut aller loin.”