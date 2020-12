Dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1, le PSG devra s’imposer face au FC Lorient. Une victoire obligatoire pour les Rouge et Bleu afin de rester au miminum sur le podium voire de récupérer la première place selon les résultats de l’OL/Brest et Dijon/LOSC. Actuellement 3e du championnat (28 pts), le club de la capitale compte un point de retard sur ses deux concurrents. Cette rencontre face aux Lorientais sera arbitrée par Johan Hamel. Il sera assisté par Julien Aube et Mathieu Grosbost. Robin Chapapria sera le quatrième arbitre. Enfin, Amaury Delerue et Hamid Guenaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Johan Hamel a déjà arbitré à une reprise le PSG, lors de la large victoire face au Dijon FCO (4-0) le 24 octobre dernier. Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 40 ans a dirigé 6 matches de Ligue 1 pour un total de 27 cartons jaunes distribués et 1 carton rouge.