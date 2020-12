Le PSG devra terminer son année 2020 par un sans-faute afin d’essayer de reprendre sa place de leader en Ligue 1. Actuellement troisième du championnat (28 pts), à un point du LOSC et de l’OL, le club de la capitale aura l’obligation de s’imposer face au FC Lorient demain soir à 21h (la chaîne Téléfoot). Et à la veille de la réception des Merlus, pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG – Thomas Tuchel – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis. Une rencontre qui se disputera sans Abdou Diallo, Marquinhos, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Neymar Jr et Mauro Icardi.

Le décès de Gérard Houllier

Tuchel : “C’était une surprise, je suis triste car je le connais depuis quelques temps. C’était agréable de parler avec lui, il m’a toujours donné du soutien. Il était sympa et c’était toujours inspirant de parler avec lui. Je suis très triste.”

Comment faire pour être prêt mentalement face à Lorient ?

Tuchel : “J’espère que tout le monde a compris que ça ne suffit pas. Je sais que c’est exigeant pour tout le monde de toujours combattre. Après la pression dans le groupe de C1, c’était une phase de décompression. Peut-être que moi aussi, je ne m’attendais pas à cette décompression face à Lyon. C’était peut-être le moment de changer plus face à l’OL. On doit toujours montrer et j’avais décidé de garder la même équipe pour continuer. Je peux seulement répéter qu’on n’était pas prêts mentalement pour jouer ce match. On a eu des statistiques défensives horribles. Peut-être que c’est bien de perdre si on est pas capable de tout donner, car c’est la vérité. On a parlé avec les joueurs hier. C’est un moment pour recommencer. On est habitués de jouer avec de la pression. Pour moi, c’était le bon moment de jouer contre Lyon mais je me suis trompé.”

L’état de forme de Neymar, peut-il jouer avant la trêve hivernale ?

Tuchel : “Ce n’est pas impossible qu’il joue pour nous, on va tout essayer pour le match face au LOSC. Je ne peux pas dire oui ou non, on doit attendre l’examen demain et on verra après.”

Mbappé peut-il jouer les derniers matches de l’année 2020 ?

Tuchel : “Je ne sais pas s’il peut jouer les trois matches, on doit attendre selon sa réaction musculaire. Avant le dernier entraînement (ce mardi après-midi), je crois qu’il peut commencer demain. Mais cette saison, on a eu des surprises pendant les derniers entraînements et je suis très prudent. Pourquoi le faire jouer seulement 25 minutes face à l’OL ? C’était une question de fatigue musculaire, le risque monte après chaque minute. Les docteurs m’ont expliqué que c’était le maximum de jouer 25 minutes et pas plus.”

Comment vit-il la pression d’entraîner le PSG ?

Tuchel : “Nous sommes habitués car c’est normal dans un club comme ça. Tout le monde pense que la pression est énorme mais honnêtement je travaille avec une équipe et un staff. C’est la même chose pour moi. Notre attente envers nous-même est la plus grande possible. Ce n’est pas possible de sentir de la pression de l’extérieur ou d’autres personnes. À la fin, nous sommes responsables. C’est important qu’on reste avec des choses auxquelles on croit vraiment. On reste toujours positif. C’est du foot et c’est un challenge.”

Le PSG est-il toujours favori pour le titre de champion ?

Tuchel : “Ça n’a pas changé. Je suis toujours concentré sur notre performance. Ce n’était pas une grande performance pour le PSG lors du dernier match mais nous sommes les favoris. C’est notre responsabilité si on a perdu trop de points. Il y a des possibilités de faire mieux et c’est nécessaire bien sûr.”

Au sujet de Marquinhos

Tuchel : “J’espère qu’il peut jouer contre Lille, c’est l’objectif.”

Sa réaction sur le 8e de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone

Tuchel : “C’est un tirage difficile contre l’un des plus grands clubs en Europe. Aujourd’hui on est en décembre et on joue en février, c’est trop tôt de parler en détails. Ça va être un grand match et on va tout faire pour arriver dans un bon état physique et mental. La réalité est en Ligue 1 et on doit recommencer à gagner en étant performant.”

Les joueurs avec moins de temps de jeu doivent-ils montrer davantage ?

Tuchel : “Il y a toujours des gars qui jouent moins dans un club comme le PSG. Ce sont des choix que je dois prendre. Je dois dire que contre Montpellier (victoire du PSG 3-1), on avait beaucoup changé et ils avaient fait un bon match. Je pense que demain, on changera un peu plus car on ne peut pas manquer d’énergie sur le terrain. Je ne peux pas dire qui jouera demain mais j’ai une idée. Certains joueurs sont blessés et fatigués et pour cela on doit trouver un onze titulaire qui peut mettre plus d’énergie que face à l’OL.”

Voir plus de jeunes jusqu’à la trêve ?

Tuchel : “Si c’est nécessaire, oui. Mais honnêtement, on a perdu trop de points et on ne peut pas mettre toute la pression sur les jeunes. Ça doit aussi être une situation plus facile pour les jeunes afin de jouer avec un bon sentiment et de la confiance. Ils ont toujours la possibilité pour entrer dans le match. C’est nécessaire d’avoir des gars plus fiables dans l’expérience.”