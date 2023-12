Warren Zaïre-Emery a déjà fait son retour sur les terrains en faisant son entrée en jeu face à Nantes ce samedi. Il semblait encore un peu timide sur ses premières prises de balle, logique pour un joueur qui revient de blessure. Surtout quand on sait que son retour avait été annoncé pour 2024. Même pour récupérer d’une blessure, ce joueur est en avance.

« Il est déjà l’un des meilleurs milieux du monde »

Si ce n’est pas encore sûr de voir le milieu de terrain face à Dortmund, il pourrait tout de même grappiller quelques minutes pour aider l’équipe. Ce qui est certain, c’est qu’il réalise une très bonne saison. Ce qui lui a permis d’honorer sa première titularisation avec l’Équipe de France face à Gibraltar. Jorge Mendes, son agent, a enregistré une vidéo pour Telefoot. Il a dit tout le bien qu’il pense du joyau parisien.

« C’est un plaisir de voir Warren arriver à ce niveau. Il est déjà l’un des meilleurs milieux du monde et il sera sans doute l’un des meilleurs joueurs au monde. Peut-être qu’un jour, il gagnera le Ballon d’Or. C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. À seulement 17 ans, il sait quoi faire et comment le faire », a expliqué le Portugais, avant de mettre en avant son entourage. « Il a une famille fantastique derrière lui. Ils savent comme le soutenir, comment le conseiller et je pense qu’il est sur le bon chemin. Et à la fin, tout va très vite dans le football. Tout peut changer en cinq minutes ».

Il termine son discours en précisant que Warren Zaïre-Emery ira loin grâce à sa personnalité. « Il a développé une forte personnalité. Il est très humble et sait exactement quoi faire que ce soit pour éviter les erreurs ou arriver au sommet et être l’un des joueurs les plus important pour les vingt prochaines années ».