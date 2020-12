Neymar enchante les supporters du monde entier avec ses gestes techniques et ses performances XXL sur les terrains depuis plus de 10 ans. Juanfran – latéral droit de Sao Paulo et ancien joueur de l’Atlético de Madrid – a très souvent affronté le Brésilien sur les terrains de Liga lorsque Neymar jouait au Barça (2013-2017). Et ce dernier a été impressionné par Neymar qu’il n’a pas hésité à louanger dans une interview accordée à un média brésilien. “Sur les terrains, j’aurais aimé que tout le monde puisse se retrouver face à lui. C’est très difficile. Quand je l’affrontais, il était jeune et encore plus fort que maintenant, même s’il est plus mature aujourd’hui, se remémore Juanfran dans des propos relayés par Ouest France. Je me suis beaucoup chamaillé avec lui, mais ça restait sur le terrain. Je n’ai aujourd’hui aucun problème avec lui et je lui souhaite le meilleur. […] C’est très difficile de jouer contre lui. Il a un jeu qui provoque ceux qui défendent face à lui. Il aime ça, oui. C’est sa façon de jouer.”