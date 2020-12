Neymar Jr a réalisé une très belle année 2020 avec le PSG. Enfin débarrassé de ses nombreuses longues blessures, le numéro 10 parisien a grandement participé au beau parcours du PSG en Ligue des champions la saison passée avec en point d’orgue une finale de C1 face au FC Bayern. Il a notamment été l’acteur majeur de la qualification du PSG en 8es de finale de l’UEFA Champions League cette saison avec 6 buts en phase de groupes. Âgé de 28 ans, l’international brésilien a gagné en maturité selon le sélectionneur de la Seleção brasileira, Tite.

“Parfois, la maturité vient avec le temps et les erreurs que nous commettons aussi. Reconsidérer, évaluer et modifier est la grandeur. Aujourd’hui, comment il se manifeste dans ses comportements et ses attitudes, il apporte une voix qui résonne, car il est un leader et ce qu’il dit résonne. Il est important qu’il grandisse, qu’il soit mûr. Tout ce qu’il fait autour de lui fera écho. J’espère que la blessure n’a rien de grave“, a déclaré Tite à “SporTV Selection”, dans des propos relayés par GloboEsporte. “Neymar a évolué pas seulement en tant que personne, mais aussi dans ses performances techniques.”

Dans cet entretien, Tite a également dévoilé ses trois votes pour le trophée du meilleur joueur The Best FIFA. Le sélectionneur brésilien avait choisi Neymar, Kevin De Bruyne (Manchester City) et Robert Lewandowski (FC Bayern) pour faire partie de la liste finale. Malgré sa belle saison, le joueur de 28 ans n’a pas été sélectionné dans la liste finale qui est composée de Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) et de l’attaquant bavarois.