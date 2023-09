Julian Draxler est arrivé au Qatar pour sa signature à Al-Ahli

Le mercato est terminé depuis deux semaines en France mais pas au Qatar. Ce qui a permis à Al-Ahli d’enregistrer l’arrivée d’une nouvelle recrue, en la personne de Julian Draxler. Le milieu offensif est par ailleurs arrivé à Doha au Qatar aujourd’hui pour signer son contrat.

20 millions d’euros à un an de la fin de son contrat

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Julian Draxler quitte le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a solidifié son effectif par un nombre important de recrues. Mais il a aussi vendu la plupart des indésirables. Au club depuis 2017, le joueur allemand n’entre plus dans les plans du club depuis bien longtemps mais il a été difficile de lui trouver une porte de sortie. Avec l’arrivée de Luis Enrique, le joueur de 29 ans n’a pas fait long feu et va découvrir une nouvelle aventure, en dehors de l’Europe. Les rebondissements ont été nombreux dans ce dossier et Draxler n’était pas loin de rester dans la capitale malgré un accord annoncé depuis plusieurs jours. Alors que le contrat de l’ancien joueur de Wolfsburg se terminait dans un an, le PSG devrait tout de même vendre le joueur à hauteur de 20 millions d’euros. Un vrai petit braquage donc…

Julian Draxler passera sa visite médicale demain et finalisera dans la foulée tous les détails pour sa venue à Al-Ahli.

الألماني دراكسلر يصل الدوحة تمهيدا للانضمام للأهلي

وصل الدوحة اليوم قادما من العاصمة الفرنسية باريس، نجم الكرة الألمانية ونادي باريس سان جيرمان ، يوليان دراكسلر ذلك تمهيدا للانضمام للنادي #الأهلي.

وسيجري اللاعب الفحص الطبي غدا الأحد من اجل التوقيع الرسمي لصفوف الفريق. pic.twitter.com/QsNC5kiPAy — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 16, 2023

