Julien Cazarre : “Le PSG est un mystère intersidéral”

Avec le PSG tout peut arriver, ce n’est pas nouveau, même les plus grandes surprises. Mais depuis quelques saisons une forme de continuité dans la performance permettait de distinguer des tendances lourdes. Depuis une année, ce sont les montagnes russes avec les Rouge & Bleu. Il est impossible de deviner avant un match quel visage affichera le PSG. Ce qui amuse particulièrement Julien Cazarre, humoriste et supporter parisien.

“On a parfois envie de se dire que ce club ne sera jamais comme les autres et, franchement, tant mieux pour les autres. Dans un monde sans pitié où le mal et la toute-puissance financière mettent à genoux le peuple et son désir de liberté, seule une institution bat en brèche l’ordre établi. Cette institution, c’est le PSG, qui, grâce à sa formidable capacité à repousser toujours plus loin les limites du n’importe quoi, commente Julien Cazarre dans France Football. La probabilité au doigt mouillé que Marco retombe dans la marmite était de 1 sur 600. […] Pour résumer, le PSG va se présenter face au Bayern avec un milieu de terrain qui ferait à peine peur à Dijon ou Strasbourg. La vraie bonne nouvelle, c’est que, justement, ce club étant un mystère intersidéral, il peut tout à fait faire le match de l’année dans ces conditions. Oui, je sais, c’est improbable… Comme de mettre 4-1 au Barça chez lui sans Di Maria et Neymar. Improbable…“