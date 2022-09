Juninho donne son avis sur la relation Mbappé-Neymar

Pour le premier match de Ligue des Champions de la saison, le Paris Saint-Germain est parvenu à vaincre la Juventus de Turin au Parc des Princes (2-1). Un score qui aurait pu être bien plus large si Kylian Mbappé avait servi Neymar dans la surface (51e). Une action du match qui n’a pas échappé aux journalistes et à Juninho. L’ancien directeur sportif de l’OL a donné son avis sur l’entente Mbappé-Neymar dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi soir.

« Ils ne sont pas obligés d’être amis »

« Ils ne sont pas obligés d’être amis. C’est vrai que ça donne l’impression sur certaines actions qu’ils ne se voient pas ou font semblant (…) Le plus important, c’est qu’ils soient responsables. Cela veut dire: s’entraîner en donnant tout. Et à partir du moment où t’es sur le terrain, c’est là le plus important. Il faut respecter les supporters, le maillot porté. Si l’entraîneur et les dirigeants sont capables de gérer ça et de le faire comprendre aux joueurs, je ne pense pas qu’ils auront des problèmes sur le terrain (…) Est-ce qu’il voit vraiment ses partenaires ? (…) Je pense qu’il a vu Neymar mais qu’il a préféré frapper ».