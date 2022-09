Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Le football a enfin de retrouvé la Ligue des Champions hier soir avec huit premières rencontres. Parmi celle-ci, le Paris Saint-Germain s’est imposé deux buts à un face à la Juventus au Parc des Princes. Ce soir, la 1ère journée de la plus grande compétition européenne continue de nous proposer de belles affiches. L’Inter reçoit le FC Barcelone sur ses terres, tandis que Naples se frotte à Liverpool, vainqueur de l’édition en 2019. Les deux clubs espagnols de la soirée, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, affrontent le FC Viktoria et le FC Porto. Ensuite, Bruges jouera face à Leverkusen et l’OM contre Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium. Dans les matchs déjà joués plus tôt dans la journée, l’Ajax a écrasé les Rangers (4-0) et le Sporting Portugal a réalisé une très belle opération à l’extérieur face à l’Eintracht Francfort.

Des rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !