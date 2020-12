Unique buteur ce soir, Tino Kadewere a offert la victoire à Lyon sur a pelouse du Parc des Princes en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (0-1). Une victoire qui permet aux Lyonnais de dépasser leur adversaire du soir et de pointer en deuxième position, à égalité de point avec Lille. Pour Téléfoot la Chaîne, le buteur lyonnais s’est réjoui de la performance de son équipe. “C’était un grand soir pour l’équipe, on a bien joué ensemble. Je suis heureux d’avoir donné la victoire à mon équipe. On a beaucoup travaillé cette semaine pour obtenir ce succès. Kadewere qui n’a pas voulu se mouiller au moment d’évoquer un possible titre. Pour être honnête, moi je souhaite qu’on se qualifie pour la Ligue des champions. Ce serait un rêve. Si on continue comme ça, en travaillant très dur, on a nos chances pour finir premiers. Ce serait difficile. On ne sait jamais.“

De son côté, Houssem Aouar s’est félicité d’avoir mis fin à une disette de 13 ans sur la pelouse du Parc des Princes en Ligue 1.”Ça faisait un bon moment qu’on n’était pas venus gagner ici . C’est toujours très difficile de gagner face à cette belle équipe, surtout à l’extérieur. On a beaucoup de fierté d’être venu prendre les 3 points. […]On regrette de ne pas m’avoir fait plus en deuxième, mais on est satisfait de ce qu’on a fait en première, au vue des situations qu’on a eues.

Enfin, Maxwel Cornet ne veut pas s’enflammer malgré la belle victoire lyonnaise. “Le championnat est encore long, on ne va pas s’enflammer. On savait que ça allait être compliqué, mais qu’il ne fallait pas s’affoler, jouer les coups à fond et mettre les occasions au fond, résume le latéral gauche lyonnais en conférence de presse. On n’a pas eu peur de cette équipe. On a des joueurs de talent, on a fait ce qui fallait. On était face à une bonne équipe de Paris, mais on a vu une très belle équipe de Lyon, solidaire et avec un collectif soudé.”