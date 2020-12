En début d’année 2020 puis lors du dernier été, le PSG s’était intéressé à Houssem Aouar, le milieu de terrain créatif de l’Olympique Lyonnais. Mais la crise économique liée à la crise sanitaire avait réduit à néant les marges d’action du club de la capitale. Partie remise ? Oui, rapporte RMC Sport. “Les deux clubs ont bien prévu de s’entretenir de nouveau au printemps 2021. Le joueur est en fin de contrat en juin 2023. A l’été 2021, il sera à deux ans de la fin de son contrat et donc le prix du milieu de terrain sera moindre.” Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi (qui avait discuté en direct avec Jean-Michel Aulas), et son directeur sportif, Leonardo, sont tous les deux partisans d’une signature du Lyonnais. D’autant plus qu’il faut des joueurs français pour respecter le cadre de l’UEFA (huit éléments formés dans le pays dans la liste). Mais attention, la Juventus Turin et Manchester City ont aussi bien remarqué le talent d’Houssem Aouar (22 ans).