Kaka : « Neymar est heureux au PSG »

Neymar réalise son meilleur début de saison. Le numéro 10 du PSG a marqué 11 buts et délivré 9 passes décisives en 14 matches. Kaka, légende de la Seleçao et ami du Brésilien, explique que Neymar est heureux et qu’il compte rester jusqu’à la fin de son contrat.

« Nous sommes des amis proches. J’ai beaucoup parlé avec Neymar et bien sûr, il a passé un mauvais moment au PSG l’année où il a voulu revenir à Barcelone, il a eu des problèmes avec les fans. Cependant, il a fini par rester et s’est engagé à aller jusqu’au bout, assure Kaka pour BeIN Sports. Aujourd’hui, il est heureux, il pense que c’est un projet à long terme. Ainsi, année après année, l’équipe se renforce, gagne en cohésion pour remporter quelque chose de vraiment important, comme la Ligue des champions. Mais il est heureux à Paris et au Paris Saint-Germain. »