Le propriétaire du PSG, Qatar Sports Investments (QSI), a annoncé ce lundi matin l’acquisition d’une partie du capital social du club portugais de Braga. De quoi renforcer les liens entre les deux clubs ?

Devenu propriétaire du PSG en 2011, Qatar Sports Investments (QSI) avait pour objectif depuis quelques années d’étendre son pouvoir dans le monde du football. Et ce lundi, le SC Braga a annoncé que les investisseurs qataris allaient devenir actionnaires du club à hauteur de 21,67%, après avoir signé un accord d’achat d’actions avec Olivedesportos. Dans un communiqué, le club portugais s’est exprimé sur cette acquisition d’une partie du capitale : « La Société accueille avec enthousiasme l’entrée de Qatar Sports Investments dans son actionnariat, certaine que la capacité et l’expérience démontrées au niveau international, dans divers domaines, sont pour le Sporting Clube de Braga Futebol SAD une valeur ajoutée, permettant de faire levier pour la croissance de la marque et son expansion mondiale. »

Des liens renforcés entre le PSG et le SC Braga à l’avenir ?

Cette annonce pourrait renforcer les liens entre le PSG et le SC Braga, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi. En effet, depuis quelques années, le club parisien cherche à obtenir un partenariat avec un club européen afin de donner un temps de jeu plus conséquent à certains jeunes pour qu’ils poursuivent leur développement. Ces derniers mois, des rumeurs faisaient état d’un possible partenariat entre les deux formations, une nouvelle qui avait été démentie par le président du club portugais, Antonio Salvador, en juillet dernier : « Nous n’allons pas faire de partenariat avec le PSG. Deux joueurs sont venus, mais le partenariat est complètement faux. Le Sporting Braga ne sera jamais satellite d’aucun club étranger ou portugais. » Pourtant, deux Titis, Enzo Tayamoutou et Jordan Monteiro, s’étaient engagés avec les U23 du club portugais l’été dernier. Reste désormais à savoir si l’arrivée de QSI dans le capitale du Sporting Clube de Braga changera les relations avec le PSG.

De son côté, Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et de Qatar Sport Investments (QSI), a réagi à cette nouvelle : « Qatar Sports Investments est fier d’investir dans des entreprises et des marques sportives de premier plan dans le monde entier, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel. Le Portugal est un pays fondé sur le football – avec des fans parmi les plus passionnés et l’un des meilleurs réseaux de talents au monde. Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire – avec une histoire prestigieuse, une ambition énorme et une réputation d’excellence sur et en dehors du terrain. En tant qu’investisseur et partenaire, nous sommes impatients de voir le club innover, croître et se développer davantage – à travers les équipes masculines et féminines, ainsi que sur le plan commercial et de la marque, et au sein de toutes les communautés et entreprises qu’il soutient – alors que le SC Braga poursuit son chemin avec ambition. »

Dans un communiqué, les deux parties ont précisé que « l’exécution de la convention d’achat d’actions a été divulguée à la Commission du marché des valeurs mobilières du Portugal et au marché. La clôture de l’acquisition des actions de SC Braga par QSI aura lieu dans les prochains mois, sous réserve de certaines conditions de clôture. » Après Eupen, club belge, QSI continue d’investir dans le football et souhaite calquer le modèle du City Football Group, propriétaire de Manchester City qui possède de nombreux clubs satellites dans le monde (New York City FC, Melbourne City FC, Girona FC, ES Troyes AC ou encore Palerme FC).