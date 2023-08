Kang-In Lee évoque l’honneur de venir en Corée avec le PSG

Dans la foulée du Japan Tour 2023, le PSG fait un petit détour en Corée du Sud afin d’achever sa tournée estivale. L’occasion pour les hommes de Luis Enrique de disputer une ultime rencontre de préparation face au club local de Jeonbuk Motors, mais aussi pour le PSG de faire accroitre sa cote de popularité en Asie avec Kang-In Lee dans ses rangs.

Arrivé au PSG au cours de ce mercato estival 2023, Kang-In Lee est l’attraction de ces dernières heures de la tournée estivale du club de la capitale. En effet, le Paris Saint-Germain a posé ses valises en Corée du Sud, pays d’origine de son nouvel attaquant. Si le joueur de 22 ans n’a pas disputé la moindre minute depuis le début du Japan Tour 2023, il devrait retrouver du rythme face au Jeonbuk Motors ce jeudi 3 août (10h sur BeIN Sports) à l’occasion du dernier match de préparation de cet été : « Lee Kang-In est en forme pour jouer. Je ne sais pas combien de minutes il jouera, mais il va jouer de façon certaine« , a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour la star locale de retrouver son public. Pour PSG TV, Kang-In Lee s’est livré sur ses sensations, à l’idée de retrouver ses terres d’origine, avec le Paris Saint-Germain : « C’est un honneur pour mon équipe et moi de venir en Corée car c’est un endroit spécial pour moi. Il y a un match demain et nous essaierons d’obtenir un bon résultat, avec une bonne performance. Pour moi, c’est agréable d’être ici avec de bons joueurs et une bonne équipe. Demain, nous ferons de notre mieux pour offrir une bonne performance« .

A l’occasion de cette escapade en Corée du Sud, le PSG s’est entraîné devant le public local, qui a pu apprécier une séance d’entraînement à laquelle Kang-In Lee a pris part dans son entièreté : « Ils sont très intéressés par le football et aiment le regarder. C’est aussi un bon environnement pour jouer au football. Demain, vous verrez que ce sera un match plaisant et j’espère qu’il sera agréable !« , a confié l’attaquant parisien au sujet de la passion des sud-Coréens pour le football. Toujours au micro de PSG TV, Kang-In Lee, comme son coach quelques instants plus tôt en conférence de presse d’avant-match, s’est montré rassurant quant à son état physique : « Ma condition est bonne« .