Alors que l’équipe masculine du PSG dispute ses derniers matches de 2021, les joueuses de l’équipe féminine sont actuellement éparpillées aux quatre coins du globe pour la dernière trêve internationale de l’année civile. Une période qui concerne de nombreuses joueuses des Féminines du PSG. Opposée au Kazakhstan ce vendredi soir, à l’occasion de la 5e journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2023, l’Equipe de France s’est largement imposée sur le score de 6-0.

Seule Parisienne titulaire au coup d’envoi, Marie-Antoinette Katoto continue de marquer depuis son retour dans le groupe de Corinne Diacre. L’attaquante des Rouge & Bleu a inscrit le troisième but des Bleues (24e) de la tête sur un centre de Delphine Cascarino. Elle a été remplacée à la pause. Viviane Asseyi (5e), Delphine Cascario (9e), Ève Périsset (37e), Valérie Gauvin (72e) et Kenza Dali (74e) sont les autres buteuses. De leur côté, Sandy Baltimore et Grace Geyoro sont entrées en cours de jeu. L’attaquante des Rouge & Bleu a notamment provoqué le penalty transformé par Valérie Gauvin. Kadidiatou Diani et Elisa De Almeida sont restées sur le banc. Avec ce succès, l’Equipe de France Féminine garde la tête de son groupe avec 15 points, soit deux unités d’avance sur le Pays de Galle, son prochain adversaire.