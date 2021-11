Après plus de 20 ans passées au FC Barcelone, Leo Messi vit actuellement sa deuxième expérience en club au PSG. Mais l’Argentin rencontre encore des difficultés pour s’intégrer parfaitement dans le schéma des Rouge & Bleu malgré 4 buts marqués (1 en L1 et 3 en C1). Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a souligné les difficultés offensives du PSG avec la présence de Messi sur le terrain.

« De toute façon quoi qu’il arrive, il est obligé de mettre un milieu travailleur en moins depuis que Messi est arrivé. Pour moi, il y a un problème Messi… alors évidemment, Messi n’est pas un problème en soit, c’est un joueur formidable même si on pourrait dire que physiquement il n’a plus le coup de rein qu’il avait il y a encore trois ou quatre ans. Depuis que Messi est arrivé, moi j’ai vu une vraie rupture dans la force offensive du PSG. Sans Messi sur le terrain cette saison, le PSG c’est 1 but toutes les 34 minutes. Avec Messi, c’est 1 but toutes les 71 minutes. C’est-à-dire que Paris avec Messi est deux fois moins performant que sans Messi. C’est quand même une statistique qui est incroyable (…) Messi marche, et moi ce que je vois c’est que l’exemple autour de lui est très mauvais. Du coup Neymar se met à marcher puis Mbappé marche et tout le monde marche. Au lieu de tirer l’équipe vers le haut comme on l’espère, il attire au final vers le bas, dans le sens où il n’y a pas d’engagement, pas de solidarité et même pas une première ligne d’attaque qui au moins fait l’effort de bloquer la première relance. Et au bout du compte, tout revient toujours sur les milieux et défenseurs. On dit que Mendes et Hakimi ne savent pas défendre mais ils prennent tout en un-contre-un, plus personne prend de risque et au bout du compte vous avez une équipe qui joue désespérément bas et c’est pour cela qu’on s’ennuie. C’est le plan de jeu par défaut. »