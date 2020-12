Marie-Antoinette Katoto pourrait entrer dans l’histoire du PSG cet après-midi avec le match des 16e de finale de l’UEFA Women’s Champions League (17 heures, Bein Sports 2). En effet, si la titi parisienne marque un but en Pologne, elle atteindra la barre des 100 buts sous le maillot Rouge & Bleu. Un cap symbolique qu’elle a évoqué dans une longue interview accordée à Goal.

Les 100 buts sous le maillot du PSG

Katoto : “C’est une très belle chose. Marquer 100 buts pour son club, qui plus est pour son club formateur, c’est magnifique. Je ne peux pas rêver mieux que d’atteindre cette barre mythique avec le Paris Saint-Germain.“

Le record de Marie-Laure Delie (134 buts)

Katoto : “Ça peut faire partie de mes objectifs. Marie-Laure a été une grande joueuse, une joueuse symbolique du Paris Saint-Germain. J’espère la dépasser, mais je respecte sa carrière et tout ce qu’elle a pu faire pour notre club.”

Mbappé

Katoto : “C’est un très grand joueur. Je regarde souvent les matches de notre équipe masculine et je suis très contente pour lui (ses 100 buts avec le PSG). J’ai eu l’occasion de croiser, il est très sympathique. Il a sa carrière devant lui et j’espère qu’il va continuer comme ça.“

Son sens du but

Katoto : “J’ai commencé défenseure, mais j’ai tout de suite été attirée par le but. C’est pour ça qu’on m’a mis plus haut. J’ai beaucoup travaillé le dernier geste et mes appels, pour savoir à quel moment les faire. J’ai souvent regardé les grands buteurs à la télévision ou sur Internet. J’aime beaucoup “R9”, comme j’aime beaucoup Cristiano Ronaldo.“

La saison du PSG

Katoto : “On est capable. On a passé un palier difficile avec cette victoire contre Lyon, ça doit nous servir, mais ce n’est que début juin qu’on pourra dire si oui ou non on a passé un cap cette saison. On va continuer à travailler et on ne lâchera pas.”

Une prolongation de contrat ? (encore sous contrat jusqu’en juin 2022)

Katoto : “Je suis très heureuse au PSG. Je discute souvent avec la direction, tout va bien. Je ne suis pas pressée.”