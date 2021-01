Pour le compte de la 13ème journée de la D1 Arkema, les Féminines du PSG se sont largement imposées face à l’EA Guingamp (5-0), au Stade du Roudourou. Une nouvelle fois excellente, Marie Antoinette-Katoto a marqué un doublé et a délivré une passe décisive face au club breton. Avec quinze buts en championnat cette saison, l’internationale française occupe la deuxième place des meilleures buteuses du championnat, derrière la Bordelaise, Khadija Shaw (17 buts). Après la belle victoire face à l’EAG, Marie-Antoinette Katoto s’est exprimée sur la prestation parisienne et s’est projetée sur la rencontre face à l’OL le 14 mars prochain.

“On a été très sérieuses ce soir. C’est vraiment un bon adversaire et une bonne équipe qui progresse bien. Je pense qu’elles ne méritent pas d’être à cette place au classement (7e de D1 Arkema). Elles progressent bien d’année en année et travaillent bien, j’espère qu’elles vont bien finir la saison”, a déclaré Marie Antoinette Katoto après le match. “Aller chercher le titre de meilleure buteuse ? Si j’avais à choisir, je préfèrerais le titre de champion quand même. Après, c’est toujours une bonne chose pour une attaquante de marquer des buts. On est contentes quand on marque des buts et encore mieux quand on fait gagner l’équipe. Leader du championnat ? Oui, on avait pour objectif de garder ce point d’avance. On va essayer de le garder au maximum jusqu’au 14 mars (match retour OL/PSG). Ce sera un bon match on l’espère et une belle finale pour ce championnat de France.”