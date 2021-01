Après une victoire importante la semaine passée face à Bordeaux (1-0), les Féminines du PSG affrontaient ce samedi soir l’EA Guingamp, dans le cadre de la 13ème journée de D1 Arkema. Deuxième du classement avant le match, en raison de la victoire de l’OL face au Paris FC (5-0), le club de la capitale (36 pts) devait s’imposer face à l’EAG afin de récupérer son fauteuil de leader. Pour cette rencontre, Olivier Echouafni pouvait compter sur un groupe quasi au complet. Alana Cook (sélection) et Luana (reprise) n’étaient pas présentes. Pour cette rencontre face à Guingamp, l’entraîneur parisien avait décidé de composer son équipe en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto, meilleure joueuse du mois de décembre.

Dès le coup d’envoi, les Parisiennes ont mis le pied sur le ballon et Grace Geyoro a touché la transversale (3e). Quelques minutes plus tard, Sandy Balitmore a profité d’une belle passe de Formiga pour ajuster sans difficulté la gardienne de l’EAG (1-0, 6e). Les Parisiennes ont continué à mettre la pression et ont marqué le deuxième but assez rapidement par Marie-Antoinette Katoto, suite à une chevauchée de Kadidiatou Diani (2-0, 12e). Les Rouge et Bleu étaient inarrêtables en ce début de match et Kadidiatou Diani a profité d’un beau centre de Sandy Baltimore pour marquer de la tête (3-0, 19e). Par la suite, les Parisiennes ont poursuivi leur domination et Kadidiatou Diani n’est pas parvenue à aggraver la marque (35e). Grâce à une Sandy Baltimore (1 but et 1 passe) en feu, les Féminines du PSG sont logiquement rentrées aux vestiaires avec l’avantage au score (3-0).

Dès le début de la seconde période, Sara Däbritz a frôlé le montant de la gardienne guingampaise (46e). Dix minutes plus tard, l’internationale allemande a buté cette fois-ci sur Solène Durand (55e). Quelques secondes plus tard, Marie-Antoinette Katoto a parfaitement profité d’une erreur défensive de l’EAG pour inscrire un doublé (4-0, 56e). En fin de match, les Féminines du PSG ont marqué un 5ème but par l’intermédiaire de Jordyn Huitema, qui a profité d’un excellent travail de Marie-Antoinette Katoto sur le côté gauche (5-0, 85e). Avec un maîtrise totale sur le match, les Féminines du PSG se sont imposées 5-0 face à Guingamp et ont repris la première place du championnat (37 pts, +50), soit un point devant l’OL (36 pts, +44).

EA Guingamp / PSG

Samedi 23 janvier à 18h30 au Stade du Roudourou / 13ème journée de D1 Arkema / Diffuseur : Canal Plus / Arbitre : Justine Catania / Buts : Baltimore (6e), Katoto (12e, 56e), Diani (19e), Huitema (85e) / Avertissement : Dudek (48e).

XI de Guingamp (4-2-3-1) : Durand – Mansuy, Gevitz, Renard (Brock, 58e), Jézéquel – Daoudi, Lahmari – Fleury, Le Mouël (Yango, 80e), Robert (Traoré, 51e) – Peniguel Entraîneur : Biancalani

: Durand – Mansuy, Gevitz, Renard (Brock, 58e), Jézéquel – Daoudi, Lahmari – Fleury, Le Mouël (Yango, 80e), Robert (Traoré, 51e) – Peniguel