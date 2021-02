Kean : “C’était important d’avoir la victoire et la confiance”

En ouverture de la 25ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé face à l’OGC Nice (2-1), grâce à des réalisations de Julian Draxler et Moise Kean. Un succès qui permet au club de la capitale d’occuper provisoirement la tête du championnat (54 pts, +42), grâce à une meilleure différence de buts que le LOSC (54 pts, +27). Après le match face aux Aiglons, Moise Kean est revenu sur la victoire des Rouge et Bleu, au micro de Canal Plus.

“La passe d’Icardi ? C’était un bon ballon, j’en ai profité et j’ai attaqué l’espace. Les difficultés en seconde période ? La Ligue 1 a beaucoup évolué. En plus, on a un grand match mardi donc c’était important d’avoir la victoire et la confiance. La tête à Barcelone ? Non, ce n’est pas pour cela. On s’entraîne tous les jours pour être prêts pour les matches et pour avoir des bons résultats. Paris peut-il réussir l’exploit sans Neymar et Di María ? On est une grande équipe. Heureusement, on a beaucoup de grands joueurs d’expérience. Ça ne sera pas facile mais on se donnera à 100% même pour eux qui n’auront pas la chance de jouer”, a commenté Moise Kean après le match.