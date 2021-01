Hier, pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes en tant qu’entraîneur du PSG, les Rouge & Bleu se sont largement imposés contre une vaillante équipe de Brest qui a plusieurs fois mis en danger l’arrière-garde parisienne (3-0). Premier buteur de la soirée, Moise Kean a marqué son 7e but en 7 matches disputés au Parc des Princes. Il affiche d’ailleurs un ratio impressionnant de 7 tirs cadrés pour 7 buts au Parc. Il a marqué son 9e but en Ligue 1 ce qui fait de lui le 2e meilleur marqueur parisien en championnat derrière Kylian Mbappé (12 buts). Entré en cours de jeu après plus de deux mois d’absence, Mauro Icardi a marqué et délivré une passe décisive. L’international argentin n’avait plus réalisé ce type de statistique depuis le match contre Amiens en décembre 2019 (4-1). Grâce à cette victoire, le PSG étire sa série d’invincibilité en Ligue 1 face à Brest avec 18 rencontres (11 victoires, 7 nuls). Enfin Julian Draxler – entré en toute fin de match – a disputé son 100e match en Ligue 1. Lors de ses 100 matches, il a marqué 13 buts et délivré 19 passes décisives.