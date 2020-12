Après avoir remporté aisément son match face à Dunkerque hier soir (30-20), le PSG Handball a préparé de la meilleure des façons son Final4 de la Velux EHF Champions League. En effet, les Parisiens affronteront Barcelone à Cologne (Allemagne) le lundi 28 décembre. Et à l’instar de son coéquipier, Elohim Prandi, l’ailier gauche des Rouge et Bleu, Adama Keita, s’est félicité de la belle victoire face à Dunkerque avant de se projeter sur cette demi-finale du Final4 face au club catalan.

“On a dominé notre sujet, sans faire le meilleur des matches. Dunkerque est une belle équipe. L’important est d’avoir gagné et affiché un bon état d’esprit pendant 60 minutes. Nous avons eu de belles victoires la semaine passée à Nantes (24-26) et à Montpellier (32-36), donc c’est bien de terminer comme ça. On aura la chance de les recevoir pour la deuxième partie de saison. Nous sommes contents de notre bilan, il faudra continuer sur cette lancée. Plus les jours vont passer, plus l’excitation du Final4 va arriver. On est très motivé et on espère faire le meilleur des résultats”, a déclaré Adama Keita sur le site officiel du PSG.