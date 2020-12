Hier après-midi, le PSG Handball a poursuivi sons sans-faute en Lidl Starligue en s’offrant une 13e victoire en 13 matches contre Dunkerque (30-20). Une victoire qui a plus à Elohim Prandi, le meilleur buteur parisien de la rencontre avec 6 buts et 100% de réussite aux tirs. “Nous avons été très actifs en première période. On a été fort défensivement. Il y a quelques petites erreurs, mais c’est normal dans un match. Nous avons su faire l’écart quand il le fallait et on a su poursuivre le travail en seconde période. La victoire est là, il n’y a pas de blessé, c’est le principal. Je suis satisfait de notre première partie de championnat, puisque nous avons gagné tous nos matches“, se réjouit Prandi pour PSG TV avant de se projeter sur le Final Four de la Ligue des Champions avec la demi-finale face au FC Barcelone. “On est monté en puissance au fur et à mesure. Maintenant, je suis impatient d’être au Final4. J’ai envie de le vivre ! Il faut que je donne le meilleur de moi-même pour ne pas avoir de regret et pour aller chercher ce qu’il y a au bout.”