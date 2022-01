Kenny Nagera se dirigerait vers un prêt à Avranches

Formé au PSG et sous contrat jusqu’en 2025, Kenny Nagera avait été prêté à Bastia l’été dernier. L’entraîneur bastiais Régis Brouard n’est finalement pas satisfait des performances du jeune joueur. Après six apparitions et une titularisation sous le maillot corse, l’attaquant de 19 ans devrait suivre sa progression ailleurs. Selon Le Parisien, des négociations ont débuté avec un club de National.

Capable de jouer sur l’aile ou dans l’axe, Kenny Nagera est un joueur polyvalent. S’il n’a pas convaincu à Bastia après six mois de prêt, le club d’Avranches serait intéressé par son profil. Le 9e de National voudrait attirer le joueur dans ses rangs pour finir la saison. Depuis quelques jours, des négociations ont été entamées entre le PSG et Avranches pour un prêt de six mois. Bastia ne s’opposera pas à son départ.