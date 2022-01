CAN – Le Maroc s’impose par la plus petite des marges contre le Ghana

Après le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye, le Maroc d’Achraf Hakimi jouait son premier match de Coupe d’Afrique des Nations contre le Ghana. Le latéral droit du PSG était titulaire lors de choc du groupe C et a joué tout le match. Comme pour la rencontre du Sénégal, ce Maroc / Ghana n’est pas très emballant. On assiste à une confrontation hachée. En première période, les deux équipes n’ont tiré que sept fois, pour un tir cadré.

Il faut attendre les dernières minutes du match pour voir une des deux équipes prendre l’avantage sur l’autre. Et il s’agit du Maroc. Présent sur la droite de la surface ghanéenne, Aboukhal se défait d’un premier adversaire mais voit son ballon dévié par Thomas Partey. Le cuir arrive dans les pieds de Sofiane Boufal qui propulse, d’une frappe croisée, le ballon dans les filets. Le Maroc s’impose donc et lance parfaitement sa CAN. Ce lundi a été bénéfique pour les trois joueurs du PSG, qui ont tous gagné.