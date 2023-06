Keylor Navas, piste prioritaire de l’Inter Milan ?

Prêté à Nottingham Forest, Keylor Navas va revenir au PSG. Mais il pourrait rejoindre l’un des deux derniers finalistes de la Ligue des Champions, l’Inter Milan.

Arrivé au PSG durant l’été 2019, Keylor Navas a réalisé de très belles performances sous le maillot parisien et était un titulaire indiscutable dans les cages parisiennes. Deux ans plus tard, le PSG a profité de l’opportunité de recruter le prometteur Gianluigi Donnarumma, libre de tout de contrat. Lors de la saison 2021-2022, Mauricio Pochettino avait décidé d’alterner entre les deux portiers. Une situation qui plaisait à personne. La saison dernière, Christophe Galtier avait tranché en plaçant l’Italien (24 ans) comme numéro 1. Après une première partie de saison à rester sur le banc, avec deux matches joués en Coupe de France, l’international costaricain avait rejoint Nottingham Forest afin d’avoir un temps de jeu régulier. En Angleterre, il aura participé à 17 rencontres. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, il devrait quitter le PSG cet été.

Un duo Navas-Trubin ?

Ces derniers temps, son nom a été associé à l’Arabie saoudite. Mais il pourrait quitter le PSG pour un autre club prestigieux, l‘Inter Milan. Le dernier finaliste de la Ligue des Champions serait sur le point de perdre son gardien titulaire, André Onana, qui devrait rejoindre Manchester United contre 50 millions d’euros. Ces derniers jours, l’ancien madrilène était annoncé dans la short-list de l’inter avec Hugo Lloris, Yann Sommer ou Giorgi Mamardashvili. Ce matin, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Le quotidien sportif transalpin explique que Keylor Navas serait la priorité des dirigeants milanais. Il aimerait le voir arriver libre, même s’il a encore un an de contrat avec le PSG. La Gazzetta indique que cette possible arrivée serait une sorte de dédommagement par rapport au dossier Milan Skriniar. En plus de Navas, l’Inter aimerait également recruter le jeune gardien ukrainien (22 ans) du Shakhtar Donetsk, Anatolij Trubin. Il serait en concurrence avec Keylor Navas (36 ans) pour le poste de numéro et pourrait apprendre au côté d’un gardien très expérimenté. La Gazzetta indique que les deux portiers ne sont pas les deux seules options du troisième de la Serie A mais ce sont celles qui ont la meilleure chance par rapport aux autres (Hugo Lloris, Giorgi Mamardashvili, Yann Sommer ou Emil Audero).