Le PSG a fait le choix de compter sur Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien de but au détriment de Keylor Navas. Ce dernier a donc rejoint Nottingham Forest au cours de la saison en prêt jusqu’en juin prochain. Contractuellement, le Costaricain est liée au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Le Paris Saint-Germain, depuis l’intronisation de Luis Campos et Christophe Galtier, a entamé une opération dégraissage de l’effectif en ayant ciblé des joueurs comme Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Ander Herrera, Mauro Icardi … . Tous ces éléments ont été prêtés ou vendus depuis l’été 2022. Le cas de Keylor Navas était bien plus complexe que cela. Avec la nouvelle direction sportive et le nouveau coach en place, le choix clair d’une hiérarchie entre les deux gardiens de but que sont Donnarumma et le Costaricain a été fait. Un choix qui a tourné en faveur du jeune italien. En ce sens, relégué sur le banc de touche, Keylor Navas a décidé de quitter le club de la capitale sous forme de prêt au mos de janvier dernier. Une opération qui lui permet de gagner du temps de jeu à Nottingham Forest, lui qui a disputé 10 rencontres depuis son arrivée en Premier League, dont un clean sheet. A la fin de son prêt, selon les informations parues aujourd’hui dans les colonnes de L’Equipe, Keylor Navas devrait retrouver le PSG, tant l’actuel 18e du championnat d’Angleterre ne pourrait pas assumer le salaire. A 36 ans, le portier pourrait honorer sa dernière année de contrat sous les cieux parisiens. Une idée qui ne serait pas pour lui déplaire : « J’ai encore un an de contrat avec Paris. Je me sens capable de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité d’aller en finale alors que le club ne l’a jamais atteint« , a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Keylor Navas semble toujours motivé à l’idée de relever des défis dans sa carrière : « Cela me motive car je peux avoir de nombreux défis. Je me sens capable de jouer dans n’importe qu’elle équipe. J’aimerais, quand mon prêt sera terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions. Mais c’est vrai que Nottingham m’a très bien accueilli. Ma famille est heureuse et pour moi c’est important. Mais on ne sait pas ce qu’il va se passer. Il faut attendre un peu« .