Kheira Hamraoui va être réintégrée au groupe du PSG

Kheira Hamraoui vit des mois compliqués depuis son agression en novembre. Ces derniers jours, après que d’autres pistes aient été explorées, il s’avère que la justice se soit dotée de nouveaux éléments incriminant Aminata Diallo. Mise en examen, cette dernière est à nouveau sous le feu des projecteurs de la justice. Pour Hamraoui, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2023, le PSG avait fait savoir – par la voix de sa directrice sportive adjointe Sabrina Delannoy – qu’elle n’entrait pas dans les plans du club.

Elle va de nouveau s’entraîner avec ses coéquipières

Mais faute d’avoir quitté le PSG cet été, le mercato fermant ses portes ce soir (même si des prêts son possible jusqu’à janvier), Kheira Hamraoui va rester à Paris. Selon les informations de RMC Sport et du Parisien, elle va retrouver le groupe professionnel et l’entraînement du PSG. Le club annonce qu’elle est « remise à disposition de l’entraîneur » conclut le média sportif. Pour rappel, la milieu de terrain a toujours expliqué qu’elle souhaitait aller au bout de son contrat.