C’est une affaire qui touche le PSG depuis près d’un an maintenant. L’agression de Kheira Hamraoui du 4 novembre 2021 a des répercussion encore aujourd’hui. En effet, l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, a été placée en garde à vue aujourd’hui et présentée à un juge ce vendredi. Pour sa deuxième arrestation dans cette affaire, celle qui a disputé 95 rencontres en Rouge & Bleu, n’a pas reconnu les faits.

Aminata Diallo a été déférée en début d’après-midi pour être présentée à un juge d’instruction selon les informations du Parisien parues aujourd’hui. La joueuse désormais sans club a été interpellée à son domicile. Nos confrères indiquent que « l’information judiciaire a été élargie par le parquet de Versailles a de nouveaux faits d’escroquerie en bande organisée […] des investigations poussées par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles visent à montrer que la jeune femme était en train d’essayer de monter avec des complices une nouvelle agression à l’encontre de Kheira Hamraoui« . Toujours selon la même source, les enquêteurs auraient usé de méthodes habituellement utilisées à l’encontre des voyous, notamment en mettant Aminata Diallo sur écoute et en sonorisant son appartement. Après sa première garde à vue en novembre 2021 dans la foulée de l’agression contre Kheira Hamraoui, l’ancienne joueuse du PSG avait été relâchée sans charge retenue contre elle. Cette dernière avait alors incité les enquêteurs à se pencher sur la vie personnelle d’Hamraoui.

Cette semaine, en plus d’Aminata Diallo, c’est trois autres suspects qui sont entendus par la police depuis mercredi. Ces derniers sont également placés en garde à vue et présentés à un juge. A noter que, Le Parisien précise que le parquet de Versailles a requis la détention provisoire pour tous les suspects, dont Aminata Diallo. Selon les informations rapportées par le média français, les autres suspects auraient reconnu leur présence sur les lieux de l’agression du 4 novembre 2021. Une agression qui, on le rappel, s’était tenue au moment où les deux joueuses étaient de retour d’un dîner avec l’équipe du PSG. Aminata Diallo était au volant du véhicule duquel Kheira Hamraoui a été extraite par ses agresseurs qui s’en sont pris à elle à coups de barre de fer. L’international tricolore avait été conduite à l’hôpital afin de recevoir des points de suture.

La piste privilégiée

Aujourd’hui, les enquêteurs privilégient la piste d’une rivalité entre les deux joueuses. Pour rappel, celles-ci évoluaient toutes les deux au milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France. A noter que de son côté, Aminata Diallo a toujours réfuté cette piste-là. Cependant, Le Parisien avance que les enquêteurs seraient désormais en possessions d’éléments qui prouveraient les liens existants entre Aminata Diallo et les agresseurs. En ce sens, le trajet inhabituel emprunté par Diallo le soir de l’agression a toujours interrogé la justice, ainsi que la vitesse réduite du véhicule au moment des faits.