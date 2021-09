Kimmich : « J’adorerais jouer contre le PSG »

Joshua Kimmich n’a pas un bon souvenir de la dernière confrontation du Bayern Munich contre le PSG. En quarts de finale de l’édition précédente de la Ligue des Champions, les Parisiens avaient éliminé les Bavarois – tenants du titre – après un match époustouflant à l’Allianz Arena (2-3). Mais l’international allemand n’est pas rancunier et aimerait bien de nouveau affronter les Rouge & Bleu cette saison et son équipe cinq étoiles. « J’adorerais jouer contre Paris. C’est l’un des défis les plus beaux et les plus intéressants qui soient, lance Kimmich dans une interview accordée à Säbener 51 relayée par le compte twitter Bayern & Germany. J’ai aimé jouer contre eux ces dernières années et cela n’a pas changé. »