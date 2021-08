Spectaculaire lors de la présentation de Lionel Messi, le consultant argentin de beIN Sport Omar Da Fonseca va vibrer ce soir. L’ancien attaquant du PSG s’est confié au micro de RTL. Il a expliqué à quel point la recrue du PSG était un homme accessible.

« On vit un grand moment, quelque chose d’inespéré. Ce n’est que du football mais la ville de Reims, la France sera le centre du monde. Le football nous amène sur des terrains qui ne sont pas de l’ordre du rationnel. Lionel fait obéir le ballon, il fait partie de son corps. Le ballon, on a l’impression qu’il se sent décontracté, qu’il se laisse faire quand il est dans les pieds de Messi. Il représente cette image du petit garçon à la récré de l’école. Messi a mis la postérité dans sa poche. C’est rare de faire à ce point l’unanimité. Ma boulangère, pour la première fois elle m’a fait la bise…. Elle m’a dit : « Messi est arrivé, je l’aime bien ». C’est une icone et un mec assez normal. Il aime amener ses enfants à l’école. […] La régularité dans la performance c’est le summum chez un sportif de haut niveau. Lui, attaquant, il parvient à rester dans l’efficacité avec une beauté gestuelle. Il est unique mais pas bling-bling. Je l’ai côtoyé, on peut parler avec lui. Ca signifie quelque chose. Et il aime le jeu. Profitons, sachons savourer ! Ne soyons pas radins avec l’émotion et l’amour ! »