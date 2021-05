Kimpembe : “L’objectif principal c’était la victoire”

Presnel Kimpembe a expliqué que l’importance de ce match contre Lens était de repartir avec les trois points. Le PSG doit réaliser un sans-faute pour viser le titre comme Presko l’a expliqué sur Canal +.

“On sait que l’on est dans un sprint final, où il nous restait quatre et il faut quatre victoires. On a réussi à gagner ce soir et c’est le plus important, l’objectif primordial. Ça a été un peu plus difficile en deuxième mi-temps. On a souffert, mais il faut savoir souffrir et rester solidaire pour obtenir ce maintien. Quand le championnat est serré comme ça, qu’il y a quatre équipes en course pour le titre, le plus important c’était les trois points et la victoire. Ce soir c’est chose faite. On aimerait avoir la possession du ballon et faire du beau jeu. City ? On a le temps de préparer ce match. On va pouvoir bien se préparer pour ce match. Rien n’est impossible. On sait que l’on a de la qualité et on va le montrer mardi.”