Si Pep Guardiola a effectué huit changements dans son onze de départ ce samedi en Championnat, Mauro Pochettino se limite (étonnamment) à six pour la réception du RC Lens au Parc des Princes. Intègrent le onze du PSG Dagba, Diallo, Danilo, Sarabia, Draxler et Icardi. Ils enchainent : Navas, Marquinhos, Kimpembe, Gueye et Neymar. Ils restent sur le banc : Herrera, Rafinha et Kean. De son côté (5e), le RC Lens fait le choix de la continuité en termes d’animation. Arnaud Kalimuendo débute ce match de la 35e journée de L1.

Fil du match

00′

Feuille de match du PSG / RC Lens

35e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 1er mai 2021 à 17 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Brisard | VAR : Letexier et Guillard