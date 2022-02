Une nouvelle fois mené au score, le PSG a réussi à renverser la situation grâce à une très belle deuxième mi-temps (3-1). Le PSG retrouve le goût de la victoire et se relance à 11 jours du déplacement à Madrid. Très bon en défense, Presnel Kimpembe a salué la deuxième mi-temps de son équipe.

« On a eu une première mi-temps pas facile avec beaucoup de déchet technique. On n’était pas trop en position à la perte du ballon. On a réussi à rectifier le tir à la mi-temps. On a fait ce qu’il fallait en seconde période pour pouvoir revenir dans le match, salue le numéro 3 du PSG au micro de Canal Plus. On sait que l’on a de la qualité offensive mais on sait que l’on en a aussi défensivement. On a réussi à mettre trois buts et on en a concédé un sur une erreur, mais ça peut arriver. On est une équipe, il faut être soudé dans les moments difficiles. On a réussi à faire ce qu’il fallait en deuxième mi-temps pour pouvoir revenir dans le match. On est content, c’est du positif.«