PSG / ASSE : les notes des Parisiens

À l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la réception de l’AS Saint-Etienne. Après leur défaite face au FC Nantes le week-end dernier, les Rouge & Bleu voulaient renouer avec la victoire face à des Verts qui restaient sur une bonne série de 4 matches sans défaite (3 victoires et 1 nul). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino était privé de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Leandro Paredes et Ander Herrera, tandis que Marco Verratti était suspendu. Mais le coach argentin pouvait compter sur son trio offensif, Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

En difficulté en défense en début de match, les Parisiens ont logiquement concédé l’ouverture du score suite à une erreur de Danilo Pereira. Bien pressé par Denis Bouanga, le Portugais a perdu le ballon et l’attaquant des Vert a trompé Gigio Donnarumma (0-1, 16e). Et alors qu’on se dirigeait vers ce score de 0-1 à la pause, Kylian Mbappé – sur un excellent service de Leo Messi – a égalisé pour le club francilien en profitant d’une erreur de main de Paul Bernardoni (1-1, 42e).

Dès le retour des vestiaires, un nouvel échange entre Leo Messi et Kylian Mbappé a permis aux Rouge & Bleu de prendre l’avantage (2-1, 47e). Une réalisation qui permet au champion du Monde d’égaler Zlatan Ibrahimovic (156 buts) au classement des meilleurs buteurs du club. Dans la foulée, Danilo Pereira a marqué le troisième but (3-1, 52e) sur un incroyable service de l’extérieur du pied de l’attaquant français. Par la suite, Di Maria a trouvé le poteau sur un corner direct (60e). Neymar Jr a connu le même sort quelques minutes après (79e) après un contre magnifiquement orchestré. En fin de match, Ángel Di Maria et Danilo Pereira ont buté sur Paul Bernardoni tandis que Gini Wijnaldum a une nouvelle fois touché le poteau. Le score ne bougera plus. Les Parisiens s’imposent 3-1 face à l’ASSE et retrouveront la compétition le samedi 5 mars avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Kehrer 3, Marquinhos 6, Kimpembe 6.5, Mendes 6.5 – Gueye 5.5, Danilo 6, Wijnaldum 5 – Messi 7, Mbappé 9, Neymar 5.5, Di Maria 6