Kimpembe sous la menace d’une lourde sanction (L’E)

Presnel Kimpembe a peut-être disputé son dernier match de la saison 2020-2021 hier soir face au Stade Rennais (1-1). Titulaire en défense centrale, le numéro 3 parisien a été exclu en fin de match suite à un tacle sur Jérémy Doku. Et comme le rapporte lequipe.fr, l’international français risque une suspension de trois matches “selon le barème de la commission de discipline de la Ligue pour une ‘faute grossière’.” Le Titi du PSG est automatiquement suspendu pour la demi-finale de Coupe de France face à Montpellier ce mercredi et connaîtra officiellement sa sanction ce mardi. “La commission de discipline se réunit exceptionnellement ce mardi soir en raison du week-end de l’Ascension.” En cas de qualification en finale de Coupe de France, prévue le 19 mai, le champion du monde 2018 pourrait revenir lors la 38e et dernière journée de Ligue 1 face au Stade Brestois. Mais en cas d’élimination en coupe nationale, la saison du défenseur de 25 ans serait terminée (il manquera les matches face Montpellier, Reims et Brest en cas de trois matches de suspension).

Cependant, la sanction envers Presnel Kimpembe pourrait être plus lourde suite à son comportement après le carton rouge reçu face au Stade Rennais. En effet, comme le rapporte L’Equipe, le défenseur parisien a proféré des insultes en regagnant les vestiaires (« bande de tapettes »), audible sur les images de Canal Plus, et pourrait aggraver son cas. “La commission de discipline prévoit une suspension pouvant aller jusqu’à 10 matches pour des insultes discriminatoires. Le défenseur international ne devrait pas être sanctionné aussi lourdement, même si cette insulte est prise en compte, dans la mesure où elle n’était pas adressée à une personne en particulier”, conclut le quotidien sportif sur son site internet.