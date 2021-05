Der Zakarian : “Faire un bon match pour bien préparer Paris”

Après son déplacement à Rennes dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1, le PSG se déplacera de nouveau mercredi soir en demi-finale de Coupe de France contre Montpellier. Les Montpelliérains affrontent demain après-midi (15 heures) Strasbourg, mais ont quand même une pensée pour le match contre Paris comme l’a fait savoir Michel Der Zakarian en conférence de presse ce samedi.

“Tous les matches doivent nous permettre de préparer Paris. C’était déjà le cas de Nice… On n’est pas sur une bonne dynamique, on reste sur deux défaites de suite. On va à Strasbourg qui n’est pas encore sauvé mathématiquement, à nous de faire un bon match pour bien préparer Paris, oui, martèle l’entraîneur montpelliérain dans des propos relayés par allezpaillade.com. On a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, ils doivent se remettre dedans. On va l’aborder comme d’habitude, il n’y aura pas de grandes surprises. […] Pour bien préparer Paris, on doit bien jouer Strasbourg, notre objectif est de finir dans les 10 premiers, on ne veut pas prendre 3 raclées. Je crois qu’on n’a jamais perdu 3 matches en championnat de suite depuis que je suis ici, j’espère qu’on fera un bon résultat.[…] Si on veut taper Paris, tout le monde devra être bien physiquement pour avoir cette ambition de gagner, ce n’est pas donné à tout le monde de faire une demi-finale de Coupe de France dans l’espoir de disputer une finale.