Pochettino : “Nous n’avons pas assez montré pour gagner le match”

Le PSG a réalisé la plus mauvaise opération de cette 36e journée de Ligue 1 dans la lutte pour le titre de champion de France. Les Parisiens ont concédé le match nul face au Stade Rennais (1-1) et comptent désormais trois points de retard sur le LOSC, à deux journées de la fin. Surtout, les Rouge et Bleu voient l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais revenir respectivement à deux et trois points de la place de dauphin. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – s’est exprimé sur la prestation de son équipe face aux Rennais, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le match face à Rennes

Pochettino : “Il peut encore se passer plein de choses, on est déçu, mais il faut donner du crédit à Rennes, qui a fait un très bon match. On doit gagner les prochains matchs pour espérer quelque chose. Au-delà des attitudes, on n’a pas été meilleur que Rennes sur 90 minutes. Ce soir, on n’a pas mérité les trois points. L’absence de Mbappé ? Il ne faut pas penser qu’on n’a pas gagné à cause d’une absence. Le rouge de Kimpembe ? On voit de la frustration par rapport au résultat, il arrive en retard. Comment remotiver les joueurs ? On est des professionnels, on connaît nos responsabilités, nos obligations.”

Le bilan de la saison

Pochettino : “C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas, on est arrivés il y a quatre mois pour aider le club. L’élimination en Ligue des champions ? Un club comme le PSG doit toujours penser à l’avenir. Tout club pense à s’améliorer, des décisions seront prises à la fin de la saison, on pense toujours à s’améliorer.”

Mauricio Pochettino est de nouveau revenu sur le résultat nul concédé face au Stade Rennais, dans des propos accordés au site officiel du PSG. “C’était un match très difficile. Je pense qu’au final, un match nul est un résultat juste. C’était un match équilibré. Nous n’avons pas assez montré pour gagner le match et ils ont bien joué. Nous sommes tous déçus parce que c’était un match qu’il fallait gagner et nous n’avons pas offert les performances que nous attendions. Le prochain match face à Montpellier ? On continue, on doit aller de l’avant, nous ne pouvons pas attendre et c’est de notre responsabilité et notre obligation d’être prêts pour le prochain match, toujours.”