Ce dimanche soir, le PSG s’est facilement défait de l’OL en terrain hostile sur le score fleuve de 1-4 (4ème journée de Ligue 1). Et Manuel Ugarte a particulièrement brillé durant cette confrontation. Comme les précédentes d’ailleurs.

Recruté pour une somme estimée à 60 millions d’euros, Manuel Ugarte se place comme l’une des recrues les plus onéreuses du mercato rouge et bleu. Un état de fait qui pouvait en surprendre plus d’un lorsque l’Uruguayen a posé ses valises en terre parisienne. Reste que depuis ses premiers pas, l’ancien joueur du Sporting impressionne tout son monde.

Manuel Ugarte, une machine à récupérer les ballons

Et face à l’Olympique Lyonnais, cela n’a pas dérogé à la règle. Manuel Ugarte a purement et simplement été de tous les bons coups. C’est notamment lui qui a obtenu le pénalty du 0-1 avant de délivrer une passe parfaite pour le 0-3 signé Marco Asensio. Mais ce qui impressionne surtout avec Manuel Ugarte, c’est sa faculté à récupérer la sphère dans les pieds adverses.

41 – Manuel Ugarte 🇺🇾 compte 41 ballons récupérés en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07), seul Thiago Motta (47) a affiché un meilleur total lors de ses 4 premiers matches joués dans l'élite. Sentinelle. pic.twitter.com/tHQ4mYWv1I — OptaJean (@OptaJean) September 4, 2023

Ce dimanche soir, il a encore été celui qui en a ratissé le plus (8). Mieux, depuis l’entame de l’exercice de Ligue 1, soit en quatre apparitions, Manuel Ugarte a intercepté 41 ballons. Depuis la saison 2006-2007, date à laquelle OptaJean a commencé à analyser cette compétition, c’est le plus haut total depuis un certain Thiago Motta. L’Italien en avait, lui, récupéré 47 lors de ses quatre premiers matches au PSG.