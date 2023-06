Kolo Muani répond à l’intérêt du PSG

Cet été, le PSG voudra se renforcer au poste d’attaquant et a coché le nom de Randal Kolo Muani pour améliorer son secteur offensif.

Alors que la saison a pris fin ce week-end, de nombreux chantiers attendent désormais Luis Campos dans les jours et semaines à venir. Entre le dossier du prochain entraîneur et l’amélioration de l’effectif, le conseiller sportif des Rouge & Bleu n’aura aucun temps de répit. Avec le départ en fin de contrat de Lionel Messi et les envies d’ailleurs de Neymar Jr, le secteur offensif sera grandement chamboulé afin de répondre aux objectifs de la saison 2023-2024. Et plusieurs noms ont été cochés pour renforcer l’attaque parisienne comme Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. Concernant le dernier cité, il a réalisé une saison impressionnante sous le maillot de l’Eintracht Francfort (23 buts et 17 passes décisives en 46 matches), club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027.

À voir aussi : PSG : Randal Kolo Muani donne une indication sur son avenir

« Ce n’est pas parce que tu viens de région parisienne que tu dois automatiquement jouer au PSG »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, l’international français de 24 ans a été questionné sur son avenir et a notamment répondu à l’intérêt du PSG à son égard. « Je suis à ma troisième saison en pro, j’ai encore besoin de progresser. Je veux prendre mon temps, je ne suis pas une personne qui va se précipiter parce que des grands clubs sont là. C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tous autres grands clubs. Ce n’est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League ? C’est l’un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m’exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir. » Belle surprise de cette saison, l’ancien du FC Nantes pourrait être l’une des attractions de ce mercato estival. Et selon plusieurs médias, l’Eintracht Francfort pourrait demander 100M€ pour laisser partir son Français, arrivé libre l’été dernier.