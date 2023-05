PSG : Randal Kolo Muani donne une indication sur son avenir

En préparation de la saison 2023/2024, le PSG devrait se montrer actif sur le marché des transferts. En effet, les dirigeants parisiens auraient ciblé de nombreux postes afin de renforcer l’effectif déjà en place, avec notamment le recrutement d’un attaquant de pointe. En ce sens, les noms d’Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani reviennent avec insistance.

Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani serait tout de même l’objet d’une course entre le Bayern Munich et le club de la capitale. Les deux écuries à la recherche d’un attaquant de pointe serait enclin à entrer en négociation avec l’Eintracht Francfort pour des négociations autour de l’ancien du FC Nantes. Les derniers échos de la presse parlent d’une décision à venir de la part du joueur après la finale de Coupe d’Allemagne qui opposera son club au RB Leipzig le samedi 3 juin prochain. A l’occasion de cet ultime rendez-vous de la saison, Randal Kolo Muani s’est présenté en conférence de presse ce mercredi et a logiquement été interrogé sur son avenir. Celui qui a été sélectionné par Didier Deschamps dans la liste des 23 Bleus qui disputeront les matchs de l’Equipe de France ce mois de juin a rétorqué : « J’ai toujours un long contrat avec l’Eintracht Francfort. C’est pourquoi il y a aussi l’option de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club« . Avec ses 23 réalisations depuis son arrivée dans son club, Randal Kolo Muani est le 56e meilleur buteur de l’Eintracht Francfort, bien loin des 212 buts de Bernd Hölzenbein, seul meilleur buteur du SGE. Cependant, l’international français est effectivement sous contrat avec son club jusqu’en juin 2027.

Randal Kolo #Muani: "Ich habe noch lange Vertrag bei der #SGE. Deshalb gibt es auch die Option, dass ich im Trikot der #Eintracht Torschützenkönig werden kann." pic.twitter.com/qJb3mizGfR — Christopher Michel (@CMoffiziell) May 31, 2023 Twitter : @CMoffiziell

Sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 65 millions d’euros. Cependant, les informations autour de son avenir dans la presse relatent des attentes de l’Eintracht Fracfort autour des 100 millions d’euros. A 24 ans, Randal Kolo Muani pourrait être une attractivité du prochain mercato estival, malgré sa déclaration du jour.